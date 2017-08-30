"Перемирие в зоне АТО": в районе Авдеевской промзоны сохраняется напряжение

30.08.2017, 09:55

Боевики 21 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) 29 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в социальной сети Facebook.

"В конце минувших суток ситуация в районе проведения АТО существенно не изменилась. Противник продолжал единичные и провокационные обстрелы наших позиций, используя преимущественно стрелковое оружие. В частности, определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали провокационный огонь", - сказано в нем.

В частности на донецком направлении боевики обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в Авдеевской промышленной зоне и неподалеку Зайцево.

На приморском направлении противник применял крупнокалиберные пулеметы при недолговременных обстрелах в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки.

На луганском направлении в конце суток сохранялось огневое затишье.

При том шаб антитеррористической операции констатирует отсутствие потерь среди украинских военнослужащих в ходе АТО 29 августа.

"Потерь среди украинских военных нет", - говорится в нем.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о бессрочном прекращении огня в связи с началом учебного года с 25 августа. Об этом сообщают "Українські Новини".