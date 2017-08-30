Начальники Генштабов Украины и Польши обсуждают угрозы в связи с военными учениями "Запад-2017"

30.08.2017, 16:25

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко и начальник Генерального штаба Войска польского Лешек Суравский обсуждают потенциальные угрозы в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад- 2017" 14-20 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Вооруженных сил Украины.

Согласно ему, во Львове проходит встреча начальников Генеральных штабов, на которой обсуждаются вопросы увеличения количества совместных тренировок и учений штабов и подразделений обеих стран, а также потенциальные угрозы, связанные с военными учениями в Беларуси и России.

"Также в повестку дня переговоров включены вопросы оценки потенциальных угроз, связанных с проведением российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад - 2017", - сообщает пресс-служба.

После завершения переговоров Муженко и Суравский намерены посетить Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где под руководством польских инструкторов проходят обучение военнослужащие Вооруженных сил. Об этом сообщают "Українські Новини".