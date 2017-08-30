Ким Чен Ын назвал последний запуск ракеты прелюдией к Гуаму

30.08.2017, 10:05

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты "прелюдией к сдерживанию Гуама".

В понедельник, 28 августа, КНДР запустила очередную ракету, которая в этот раз пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море.

Ранее Пхеньян уже угрожал направить свои ракеты на остров Гуам, где находится большая американская военная база.

Совет Безопасности ООН единогласно осудил последний запуск, призвав Пхеньян свернуть свою ракетную программу. Однако в совместном заявлении не идет речи о санкциях против режима.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске в понедельник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние испытания Северной Кореей своих ракет демонстрируют презрение к странам-соседям КНДР и ООН.

По его словам, своими действиями Пхеньян лишь гарантирует себе еще большую изоляцию. Трамп добавил, что США рассматривают "все возможные ответы".

Пхеньян заявляет, что это было сделано в ответ на совместные учения вооруженных сил Южной Кореи и США, которые, по словам северокорейских властей, отрабатывают сценарий нападения на КНДР."Самый тревожный запуск": эксперты о ракете КНДР

Россия и Китай также заявляют, что американо-южнокорейские учения усугубляют ситуацию в регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что запуски северокорейских ракет подрывают региональную стабильность и безопасность. Он также призвал Пхеньян соблюдать взятые на себя международные обязательства.

В последний раз северокорейская ракета пролетела над территорией Японии в 2009 году. Тогда Япония, США и Южная Корея сочли это испытанием баллистической ракеты, однако Пхеньян утверждал, что речь шла о ракете, доставлявшей в космос спутник

В последнем испытании, судя по всему, была задействована ракета, теоретически способная нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает BBC Украинская служба.