Украинская сторона ТКГ призвала боевиков соблюдать "школьное перемирие" 1 сентября

31.08.2017, 16:47

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) призвала российско-оккупационные войска обеспечить соблюдение режима "тишины" 1 сентября, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Нарушения режима "тишины" со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев", - написала она на своей странице в Facebook.

Также пресс-секретарь напомнила о том, что военнослужащие сил АТО выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе в рамках соответствующего соглашения от 25 августа этого года.

"В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей. Свидетельством тому служит отсутствие соответствующих распоряжений: по информации СММ ОБСЕ, о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму "тишины" по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ", - добавила Олифер.

В ходе скайп-конференции ТКГ также призвала оккупантов обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ ко всей территории Донбасса - от линии соприкосновения до украинско-российской границы.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) договорилась о так называемом "школьном перемирии", которое началось 25 августа. Режим прекращения огня в связи с началом учебного года стал уже 11- м с начала войны в Донбассе. Оккупанты нарушили его в первый же день. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.