СБУ задержала переселенцев-информаторов гибридной армии РФ

03.08.2017, 15:05

В районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность информаторской сети одного из бандформирований террористической организации ДНР. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Было установлено, что двое вынужденных переселенцев с временно оккупированной территории Донбасса "сливали" знакомому боевику информацию о перемещении и местах дислокации военной техники и бойцов Вооруженных Сил Украины.

"Мужчина и женщина передавали боевикам информацию для подготовки диверсий против сил антитеррористической операции на территории Бахмутского и Славянского районов Донецкой области", - уточнили в СБУ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.