Патруль ОБСЕ попал под обстрел боевиков

04.08.2017, 16:57

Патруль СММ ОБСЕ обстреляли на Донецкой фильтровальной станции во время установки камеры миссии на крыше офиса здания ДФС.

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ 4 августа. По данным миссии, инцидент произошел днем 3 августа.

Патруль миссии в составе 10 человек находился на территории ДФС с 9:40 3 августа, где проводил мониторинг работ по установке камеры СММ на крыше офиса здания. СЦКК предоставил гарантии безопасности миссии и прекращения огня в радиусе 15 км на период проведения работ, говорится в сообщении.

"В 14:44 четыре члена СММ услышали стрельбу из стрелкового оружия на расстоянии около 1 км на юго-юго-западе и переместились в бронированные машины. Члены СММ и рабочие, которые находились на крыше здания, услышали шипящий звук пуль над головой. Патруль услышал не менее 15 очередей из стрелкового оружия. В 15:30 стрельба прекратилась, в 15:35 патруль ОБСЕ покинул территорию и вернулся на базу в Донецке. Работы завершены не были", - сообщили в миссии. Об этом сообщают Подробности.ua.