Взрыв на полигоне в Киевской области: военная прокуратура открыла производство

04.08.2017, 17:34

По факту ранения и гибели военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории военного полигона, расположенного в с. Девички Бориспольского района Киевской области, военной прокуратурой Дарницкого гарнизона в единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 414 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что в соответствии с приказом командира воинской части проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировки по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.

Во время проведения учений около 11:00 военнослужащими был произведен выстрел из 120-мм миномета 2С12 "Сани". Мина отклонилась от заранее определенной цели и попала в окоп, где находились военнослужащие.

В результате 1 человек погиб, 5 - ранены. Военной прокуратурой проводятся неотложные следственные действия.

На полигоне в Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы.

"Сегодня, 4 августа, около 11-ее часа на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы Генштаба.

Раненым предоставлено неотложную медицинскую помощь и эвакуированы в медицинское учреждение. Об этом сообщает УНИАН.