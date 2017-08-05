В зоне АТО боевики 38 раз нарушили перемирие, трое украинских военных ранены

05.08.2017, 10:34

В зоне проведения антитеррористической операции прошедшие сутки завершились усилением огневой активности российско-оккупационных войск.

После 18 часов противник увеличил количество обстрелов украинских позиций на луганском и донецком направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, Авдеевская промзона остается одним из основных эпицентров противостояния. Почти в течение всей ночи противник обстреливал украинские укрепления из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Украинские бойцы отвечали боевикам огнем. Ночью под вражескими обстрелами оказались позиции ВСУ в поселках Зайцево, Каменка и Луганское. А около 23 часов, на подступах к Невельскому, в результате обстрела, один украинский военный получил ранения.

На луганском направлении в районе Новоалександровки бандиты пять раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО из различных видов оружия. Кроме того, боевики применяли минометы калибра 82-мм неподалеку Донца.

На мариупольском направлении под гранатометный огонь противника попали украинские позиции в Лебединском и Широкино. Около 23 часов в результате вражеского обстрела получил осколочное ранение еще один боец ВСУ.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.

В штабе АТО также добавили, что в оккупационных подразделениях все чаще фиксируются случаи насилия. Так, боевик "полка морской пехоты" после приказа своего командира о лишении его денежной премии, взорвал гранату в расположении подразделения. Преступник погиб сам и ранил трех бандитов.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) договорилась о так называемом "хлебном перемирии", которое началось 24 июня. Оккупанты сократили количество обстрелов в зоне АТО, но продолжают ежедневно нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".