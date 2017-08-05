Порошенко на истребителе МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Винницкой области

05.08.2017, 14:20

Президент Украины Петр Порошенко на самолете МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков с их профессиональным праздником.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"На самолете МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня Воздушных Сил. Искренне благодарен за безупречную воинскую службу всем, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба!", - написал Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.