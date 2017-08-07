Сутки в АТО: боевики ведут обстрелы из тяжелого вооружения

07.08.2017, 09:44

На Донбассе за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении под обстрелами оккупантов после шести часов вечера оказались позиции вблизи Водяного. Там боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Кроме того, позиции неподалеку Широкино и Павлополя накрыли огнем из 120- миллиметрового миномета. Около 9-ти часов вечера получил ранения еще один боец ВСУ в результате вражеского обстрела опорного пункта в районе Новотроицкого.

В ответ украинские военные накрыли боевиков плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов. Около 10-ти часов ночи, террористы выпустили не менее 18 снарядов из реактивной системы залпового огня недалеко по Широкино.

На Луганском направлении под огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов дважды попали опорные пункты неподалеку Новоалександровки и Новотошковского.

"В целом, за прошедшие сутки противник 18 раз нарушил перемирие. Двое украинских защитников получили боевые ранения", - отметили в штабе. Об этом сообщают Подробности.ua.