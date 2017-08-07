При разминировании арсенала в Балаклее травмировался сапер

07.08.2017, 16:35

В Балаклее Харьковской области взорвался снаряд, травмирован один украинский военный, сообщает Харьковский региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

По информации журналистов, взрыв прогремел утром в понедельник, 7 августа. Ранения получил 27-летний солдат, взрывом ему обожгло руки, лицо и грудную клетку. У него также диагностированы травматическая ампутация правой стопы, открытый перелом левой голени и открытый перелом левой стопы.

В Минобороны уточнили обстоятельства ранения военного. Так, боец Вооруженных сил Украины травмировался при разминировании арсенала в Балаклее. Угрозы для жизни сапера нет, в настоящее время решается вопрос о выборе лечебного учреждения.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".