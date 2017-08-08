Генштаб: Украина может получить помощь в виде летального оружия

08.08.2017, 16:04

Украина нуждается в летальном оружии из США и стран НАТО, и такая помощь в перспективе ей может быть оказана. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

"Оно нужно. И есть заявки Украины на такое оснащение. Думаю, в случае принятия политических решений такая помощь может быть оказана", - сказал он.

Муженко утверждает, что Украина и сама может обеспечить армию новейшим вооружением. "Но для этого нужно время. Нельзя в один день от завода, который выпускает 20 танков, потребовать тысячу. Для этого нужно и время, и соответствующая материальная база, и финансирование, и квалифицированный персонал", - сказал он.

В Генштабе также утверждают, что Украина имеет некоторые перспективы развития ракетного вооружения: "Я думаю, это будет реализовано, так что мы действительно можем говорить о ракетном щите. То же самое касается авиации и ПВО - мы работаем над тем, чтобы наша противовоздушная оборона была более надежной. В этом принимают участие и зенитно-ракетные войска, и радиотехнические войска, и авиация в том числе".

Все это тоже требует времени, добавил Муженко, и зависит от множества факторов, от возможностей экономики страны. "Но это делается, и уровень боеспособности наших подразделений противовоздушной обороны повышается. Возможно, не так быстро, как нам бы хотелось, но такие шаги делаются. Я считаю, что наша оборона будет достаточно эффективной для того, чтобы создать угрозу для противника, если у него появится желание напасть на нас с воздуха", - подчеркнул он.

29 июня комитет Сената США по вооруженным силам одобрил проект оборонного бюджета на 2018 год, предусматривающий, в частности, $500 млн на помощь Украине в сфере безопасности для борьбы с подконтрольными Кремлю боевиками, включая поставки летального вооружения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.