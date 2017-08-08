Муженко: Законопроект о деоккупации Донбасса требует доработки

08.08.2017, 16:09

Законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса не поступал в Минобороны, но тот вариант, который был опубликован в СМИ, требует серьезной доработки. Об этом сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"В Министерство обороны и Генеральный штаб такой законопроект не поступал, так что обсуждать нечего. Из того, что я видел в средствах массовой информации, мы не понимаем, насколько это может быть законопроектом, который будет действительно подаваться на рассмотрение Верховной Рады", - отметил он.

На вопрос, в чем должна заключаться такая доработка, Муженко ответил: "Давайте не будем обсуждать. Это ведь еще не законопроект. Когда он будет у нас, тогда можно будет вести разговор. А насколько те публикации, которые появляются в СМИ, соответствуют действительности - я не знаю".

На уточняющий вопрос, нужно ли в зоне АТО усилить власть военных, Муженко дал отрицательный ответ: полномочий достаточно. "В перспективе, в случае обострения ситуации предусматривается большая централизация системы управления. У нас есть два закона - о чрезвычайном положении и о военном. Он действительно предусматривает усиление роли военных в тех регионах, где введено военное положение, потому что главными в общей структуре органов власти становятся органы военного управления", - напомнил он.

Проект закона о деоккупации Донбасса попал в прессу 12 июля, перед закрытием сессии Верховной Рады, и признает отдельные территории Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, а также допускает введение на них военного положения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.