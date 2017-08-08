Генштаб: Донбасс стал полигоном для испытаний российского оружия

08.08.2017, 16:12

Россия проводит на оккупированных территориях Донбасса испытания своего современного вооружения. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

"Мы говорим о том, что Донбасс является полигоном для испытаний современного российского вооружения. Они там проводят его апробацию в боевых условиях, и это тоже угроза для Украины", - отметил он.

Муженко напомнил, что на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей нет ни производства крупнокалиберных боеприпасов, ни производства танков, ни артиллерийских, ракетных систем и минометов, ни современных средств радиоэлектронной борьбы, нет беспилотных летательных аппаратов. "Но они, к сожалению, присутствуют в тех группировках, которые были там созданы. Это как раз и есть то вооружение, которое поставляется с территории России", - сказал он.

По его словам, в основном поставляется то оружие и боеприпасы, которое было на базах хранения в РФ. "Но в том числе, повторю, присутствуют и новые образцы, - проводится их апробация в условиях боевых действий. Используются артиллерийские системы, реактивные системы, танки. Например, мы имели опыт и боевые столкновения, когда применялись новые российские танки Т-72б3 и Т- 90. Я уже не говорю о современных БПЛА и о средствах разведки", - подчеркнул он.

На вопрос, по каким маршрутам оружие завозится в Донбасс, Муженко ответил: "Сейчас у них есть возможность использовать и автомобильные, и железные дороги. Разве что воздушные пути им закрыты. Техника идет не только через соответствующие пункты пропуска, а вообще через любой участок государственной границы по сети местных дорог".

"Мы понимаем, по каким основным направлениям осуществляются такие поставки", - заверил он.

В том числе, говорит Муженко, военные средства поставляются и под прикрытием так называемых гуманитарных конвоев.

Муженко утверждает, что на Западе эту ситуацию прекрасно понимают. "Военные специалисты стран-партнеров четко понимают, откуда это оружие, кто его применяет и кто несет непосредственную угрозу", - подчеркнул начальник Генштаба. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.