В Генштабе объяснили, при каких условиях на Донбассе могут изменить формат АТО

08.08.2017, 16:35

В случае обострения ситуации на Донбассе формат антитеррористической операции может измениться. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

По его словам, сейчас формат АТО отвечает тем угрозам, которые существуют. "В дальнейшем, в случае обострения, думаю, формат этой операции изменится", - сказал Муженко.

Кроме того, начальник Генштаба отметил, что на сегодняшний день достаточно тех полномочий, которые есть у военных в зоне АТО.

"В перспективе, действительно, в случае обострения ситуации предполагается большая централизация системы управления. У нас есть два закона - о чрезвычайном положении и о военном. Он действительно предусматривает усиление роли военных к тех регионах, где введено военное положение, потому что главными в общей структуре органов власти становятся органы военного управления", - пояснил он.

Ранее Муженко заявлял, что в случае обострения ситуации на Донбассе в первую очередь в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны резервисты. Об этом сообщает УНИАН.