Муженко сообщил о потерях ВСУ от начала проведения АТО

08.08.2017, 16:39

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью Liga.net сообщил, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 2307 украинских военнослужащих.

Еще 8185 человек получили ранения. Муженко отметил, что в озвученную цифру не входят небоевые потери. В общей сложности за три года антитеррористической операции небоевые потери составляют 871 человек.

"Война всегда уничтожает людей. Такая у нее природа. У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля - прим.). Это чисто боевые потери. Небоевые - 871 человек. К небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, - например, обращения с оружием, - гибель в ДТП, самоубийства", - сказал Муженко. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".