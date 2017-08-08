Генштаб: РФ на границе с Украиной формирует группировки наступательного характера

08.08.2017, 16:58

На украинско-российской границе создаются определенные военные группировки, которые по своей организационной структурой, а также с вооружением, которое есть у них, имеют признаки наступательного характера.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

"На границе мы говорим о трех новосозданных дивизиях. Это 144-ая мотострелковая дивизия, 3-я мотострелковая дивизия и 150-я мотострелковая дивизия. Их формирование началось в прошлом году. Это те части, которые находятся непосредственно на границе. Плюс несколько бригад. Кроме того, уже сформировано управление 8-й общевойсковой армии (г. Новочеркасск) Южного военного округа Российской Федерации (штаб в Ростове - на- Дону)", - сказал он.

Как подчеркнул Муженко, это означает, что на украинско-российской границе создаются определенные военные группировки.

"Пока мы не видим создания настолько мощных группировок, которые позволили бы Российской Федерации, условно говоря, завтра или послезавтра начать масштабные наступательные действия. Но само их переформатирование и новая система управления говорят о том, что, действительно, существует возможность ведения определенных наступательных действий", - подчеркнул главнокомандующий.

По словам Муженко, насколько это наступление будет широкомасштабным - сложно говорить: "Мы рассматриваем и анализируем разные варианты развития ситуации: от действий на определенных направлениях до полномасштабного вторжения. Исходя из этого, ведется подготовка Вооруженных сил Украины - повышаются навыки личного состава, идет доукомплектование техникой и ее восстановление, создаются группировки, которые могли бы адекватно реагировать на угрозы, которые уже существуют или потенциально могут появиться в ближайшее время в отношении Украины". Об этом сообщает УНИАН.