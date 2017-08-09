В штабе АТО зафиксировали очередную эскалацию конфликта в Донбассе

09.08.2017, 15:28

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 8 августа, 28 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, под конец суток была зафиксирована очередная эскалация противостояния.

В темное время суток боевики активизировали огневую активность, при этом использовали для обстрелов запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Практически на каждый обстрел украинские военные открывали плотный огонь на поражение. В настоящее время потери террористов уточняются.

На приморском направлении вечером ситуация была наиболее напряженной. Около 18:00 оккупанты накрыли минометным огнем укрепления защитников Широкино, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Вблизи Водяного боевики устроили провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия, в результате вражеского обстрела погиб один украинский военнослужащий. Под конец суток под минометный огонь террористов попали позиции сил АТО вблизи Талаковки и Красногоровки. А из вооружения БМП они дважды били по Чермалыку.

На донецком направлении напряженная ситуация продолжает сохраняться на окраинах Авдеевки и шахты "Бутовка". Здесь вечером оккупанты активно применяли минометы разных калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

На луганском направлении террористы накрыли Новотошковское минометным огнем калибра 120 мм. Укрепления сил АТО в районе Золотого, Троицкого и Новозвановки они обстреливали из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов, под Новоалександровкой, еще один украинский боец получил ранения.

Накануне в результате боевых действий в зоне проведения АТО погибли двое украинских военных, еще пятеро бойцов получили ранения. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".