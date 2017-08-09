Порошенко одобрил шефство местных властей над воинскими частями

09.08.2017, 15:45

Президент Петр Порошенко подписал указ, который привязывает воинские части к местным органам власти и самоуправления.

Это будет способствовать налаживанию эффективного гражданско-военного сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Указ о внесении изменений в указ президента от 11 февраля 2016 года No44 по актуализации перечня воинских частей ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, над которыми осуществляется шефство, как предполагается, поможет решить многие социально-бытовые проблемы военнослужащих.

Также указ, отмечают на Банковой, будет способствовать "удовлетворению культурно-духовных потребностей военнослужащих" и повысит престиж военной службы. Документ вступает в силу со дня его опубликования. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.