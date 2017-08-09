Шаб АТО: Армия применит танки и артиллерию в ответ на эскалацию

09.08.2017, 16:39

Если российские оккупанты и коллаборационисты в Донбассе начнут в нарушение минских соглашений активно применять артиллерию и будут пробовать продвинуться вперед, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право ударить в ответ таким же калибром.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В случае особенно наглых действий противника, которые сопровождаются ведением огня из тяжелого вооружения, попытками наступать и потерями в рядах сил АТО... руководство АТО может одобрить решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применении (стрельбе) танков, артиллерии и другого вооружения для сохранения линия разграничения и принуждения противника к выполнению первого и второго пунктов минских соглашений", - пояснил полковник.

По данным спикера штаба АТО, за минувшие сутки наибольшее количество обстрелов со стороны террористов произошло на луганском направлении фронта.

За прошлые сутки в результате боевых действий трое военных погибли, девятеро получили ранения и травмы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.