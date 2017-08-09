Поставщикам продуктов в АТО выписали штрафы на 3 млн грн

09.08.2017, 16:55

По результатам проверок Департаментом государственных закупок и поставок материальных ресурсов подано 44 претензии, по которым поставщикам выписаны штрафы на общую сумму более 2,8 млн грн.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полковник Дмитрий Марченко, передает пресс-служба Минобороны.

Также он уточнил, что с начала августа в районе проведения АТО действует рабочая группа для проверки качества продуктов питания. Туда направлена еще одна группа для проверки военных частей на качество питания в пунктах их дислокации.

Согласно договору, как сообщает Марченко, поставщик за некачественные продукты выплачивает 20% от стоимости услуг.

В Минобороны информируют об одном из случаев обнаружения некачественных продуктов, которые поставили военным в АТО. Речь идет о мясных консервах. По факту нарушения ведется служебное расследование.

22 июня сообщалось, что до конца 2017 года планируется, что около 20% воинских частей Вооруженных Сил Украины перейдут на новую систему питания. б этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.