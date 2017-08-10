Террористы обстреляли Широкино и Водяное из "Градов"

10.08.2017, 09:46

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 9 августа, 16 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, под конец суток ситуация в очередной раз обострилась.

По сравнению с предыдущими сутками оккупанты уменьшили количество обстрелов. Однако все чаще используют запрещенное "Минском" вооружение калибра выше 100 мм. На постоянные огневые провокации террористов украинские военные каждый раз давали жесткий ответ.

На приморском направлении после 18:00 боевики накрыли минометным огнем калибра 82 мм позиции бойцов ВСУ вблизи Старогнатовки и Талаковки. А из минометов калибра 120 мм они били в районе Водяного, Павлополя и Гнутово.

На донецком направлении вечером оккупанты почти два часа из различных видов вооружения обстреливали опорные пункты украинских военных на южных окраинах Авдеевки и шахты "Бутовка". Кроме того, около 21:00 боевики били по укреплениям сил АТО из реактивной пусковой установки "Град-П". По меньшей мере 27 снарядов легло в районе Широкино и 15 - вблизи Водяного.

На луганском направлении до обеда террористы со стороны оккупированного Калиново шесть раз из разных видов вооружения обстреляли опорные пункты ВСУ.

Накануне в штабе АТО зафиксировали активизацию боевиков на луганском направлении. С начала суток только на этом направлении украинские военные зафиксировали семь вражеских вооруженных провокаций.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) договорилась о так называемом "хлебном перемирии", которое началось 24 июня. Оккупанты сократили количество обстрелов в зоне АТО, но продолжают ежедневно нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".