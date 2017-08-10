КНДР обещает план удара по Гуаму к середине августа

10.08.2017, 09:51

КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.

Военные КНДР, как говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), разрабатывают в качестве "предупреждения" США план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", которые должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км за 1 065 секунд (18 минут) и упасть в 30-40 км от американской базы на Гуаме.

План удара должен быть готов в середине августа, после чего будет представлен Ким Чен Ыну, который примет окончательное решение.

Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.Трамп пригрозил Северной Корее невиданными "огнем и яростью"

Заявление северокорейских военных отличается от предыдущих своей необычайной подробностью и множеством деталей, указывают наблюдатели.

Успокоить находящихся на Гуаме американских граждан в среду поспешил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сказав, что КНДР не представляет непосредственной угрозы.

По его словам, ситуация за последние несколько дней серьезно не изменилась, и американцы "могут спать спокойно". Об этом сообщает BBC Украинская служба.