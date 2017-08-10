Пентагон подготовил план превентивного удара по КНДР

10.08.2017, 09:55

Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам КНДР. Об этом в среду, 9 августа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американских военных кругах.

Ключевым элементом данного плана является задействование сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Rockwell B-1B Lancer, дислоцированных на американской авиабазе Андерсен на Гуаме.

С конца мая этого года B-1B совершили 11 вылетов парами в рамках аналогичной по характеру подготовительной миссии.

Как отмечают собеседники телеканала, выбор в пользу Rockwell B-1B Lancer был сделан в силу их неспособности нести ядерный заряд. В военном руководстве США полагают, что подобная позиция станет сигналом Китаю, России и Северной Корее, что Вашингтон в сложившихся непростых условиях не хочет дальнейшей экскалации ситуации.

С начала года КНДР неоднократно проводила ракетные испытания, несмотря на предупреждения от ООН. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что у него закончилось "стратегическое терпение" в отношении действий Северной Кореи. Однако в июле Пхеньян провел еще два тестовых пуска межконтинентальных баллистических ракет. Сообщается, что эти ракеты могут достигать материковой части Соединенных Штатов. Последние северокорейские испытания состоялись 28 июля, а на следующий день США и Южная Корея провели совместные учения по отработке действий в случае запуска ракеты КНДР.

5 августа Совбез ООН единогласно принял новые санкции против Пхеньяна, которые могут нанести Северной Корее почти $1 млрд материального ущерба. Об этом сообщает Deutsche Welle.