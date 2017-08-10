Сводные данные АТО - 10 августа 2017

10.08.2017, 16:11

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил травму в Талаковке во время вражеского обстрела.

Луганское направление. Основные боевые действия велись в Попаснянском районе в первой половине дня, в основном еще до рассвета. Оккупанты применяли бронетехнику и минометы, ведя огонь сразу по нескольким позициям ВСУ. Еще один вражеский обстрел произошел днем в Новотошковском; он продолжался 30 минут. Следует отметить, что агрессивные действия противника не остались без внимания наших военных - в ответ оккупанты всегда получали огонь из вооружения различных систем.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло семь вражеских обстрелов, в том числе два - из тяжелого вооружения.

Такие данные обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Донецкое направление. Боевые действия велись только в Авдеевке и на позиции "Шахта" Бутовка" между 18:40 и 21 часами. Противник применял легкое вооружение, а также несколько раз выстрелил из миномета. Украинские войска активно вели огонь в ответ.

Мариупольское направление. Боевики активизировались вечером, около 18 часов.

Оккупанты выпустили по Старогнатовке, а также по пяти различным позициям ВСУ ближе к Азовскому морю более 60 мин и более 40 боеприпасов к установке "Град-П". Самый мощный обстрел произошел в Гнутово: он длился непрерывно течение более двух часов. Следует отметить, что противник применял тяжелое вооружение во время каждого из семи обстрелов. В Марьинском районе вчера было тихо.

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных провокациях со стороны врага. Вчера оккупанты уничтожили камеру видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции и имитировали обстрелы со стороны украинских военных неподалеку, взорвав инженерные снаряды вблизи своих позиций. Эти провокации враг совершил во время пребывания в этом районе сотрудников СММ ОБСЕ. Эти поступки оккупантов в очередной раз свидетельствуют об их желании и дальше обострять конфликт на Донбассе.

Правоохранители продолжают предупреждать вывоз оружия из Донбасса. В Покровске работники полиции изъяли боеприпасы у жителя Сумщины, ехавшего на автомобиле. Оперативники нашли в салоне машины дымовую шашку, сигнальную ракету, восемь гранат различного типа, 18 запалов и 41 патрон к автомату Калашникова, хранившихся в рюкзаке на заднем сиденье. По версии задержанного, этот опасный багаж принадлежит одному из мужчин, которых он подвозил. Эту информацию будет проверять следствие.

На КПВВ "Новотроицкое" сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с сотрудниками пограничной службы задержали местного жителя, который пытался перевезти автомобилем с оккупированной территории гранату РГД-5, пистолет Макарова и более 60 патронов.

Оружие и боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу. По предварительной информации, пистолет, фигурирующий в деле, в 2014 году похитили из линейного отдела милиции на железнодорожной станции Славянск. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.