В Луганской области задержан боевик НВФ

10.08.2017, 17:08

В Луганской области сотрудники СБУ задержали боевика "батальона Призрак" террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что дважды судимый житель временно оккупированного Перевальска после освобождения из тюрьмы в 2014 году присоединился к террористам.

Боевик с оружием охранял штаб незаконного военного формирования Призрак в Алчевске. По словам задержанного, в незаконном вооруженном формировании он прошел подготовку под руководством российского инструктора, который учил боевиков обращению с пулеметами и минометами.

В начале 2016 года мужчина по личным причинам покинул террористов и перебрался на территорию, контролируемую украинскими властями. Долгое время он скрывался у знакомой в Рубежном, где и был задержан сотрудниками спецслужбы, отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

Следователи СБУ объявили боевику о подозрении в совершении преступления.

4 августа в Луганской области сотрудники СБУ задержали боевика одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР. Правоохранители обнаружили жителя Луганска в одном из прилегающих к линии соприкосновения поселков Новоайдарского района, где он скрывался после бегства из расположения своей террористической группировки. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.