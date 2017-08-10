Боевики ОРДО вновь обстреляли беспилотник ОБСЕ

10.08.2017, 17:10

В подконтрольном боевикам ОРДО селе Пикуза обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем Twitter.

"БПЛА СММ ОБСЕ обстреляли в подконтрольных так называемой "ДНР" Пикузах. Еще одна попытка помешать мониторингу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что представители Совместного центра по контролю и координации находились на месте происшествия, однако не смогли способствовать безопасности мониторинга.

Как сообщалось 20 июля, боевики ОРДО обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в поселке Трудовское.

9 августа в СММ ОБСЕ заявили, что их камера на Донецкой фильтровальной станции попала под обстрел и уничтожена. Об этом сообщает "Українська правда".