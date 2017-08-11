Штаб: боевики не пустили ОБСЕ на Красногоровскую ГРС

11.08.2017, 17:16

Боевики продолжают сознательно блокировать восстановление критических объектов гражданской инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК констатирует: 11 августа террористы в очередной раз помешали патрулям ОБСЕ во главе с первым заместителем председателя миссии Александром Хугом осуществить мониторинг и выяснить объем ремонтно- восстановительных работ на Красногоровской газораспределительной станции, расположенной вблизи линии соприкосновения", - отметили в пресс-центре.

В пресс-центре уточнили, что пророссийские наемники не гарантировали безопасность на время пребывания вблизи станции патрулей ОБСЕ, мотивируя вымышленным предлогом о якобы обстрелах со стороны подразделений ВСУ вечером 10 августа пожарной машины на окраине оккупированного Донецка.

"Настоящая же причина срыва - стремление любым способом не дать Александру Хугу и сотрудникам миссии попасть на Красногоровскую ГРС. Такими действиями (боевики, - ред.) целенаправленно пытаются создавать предпосылки для возникновения гуманитарных и экологических катастроф на территории, подконтрольной Украине, сознательно игнорируя все заявки на обеспечение режима тишины во время ремонта и восстановления критических объектов гражданской инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-центре.

Более трех лет гибридной войны 26 тысяч жителей Красногоровки и Марьинки, 13 газовых котельных, шесть школ и пять дошкольных учреждений остаются без газоснабжения.

"Остановлена работа почти всех ближайших ведущих предприятий, на которых работало большинство местных жителей: Красногоровский огнеупорный завод, молочный завод Лактис, Марьинский хлебозавод", - сказали в пресс-центре.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

9 августа 2017 года миссия ОБСЕ сообщила об уничтожении вследствие обстрела своей камеры видеонаблюдения, которая была установлена на Донецкой фильтровальной станции и проработала всего один день. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.