В Минобороны настаивают на восстановлении военных судов

11.08.2017, 17:22

В министерстве обороны настаивают на восстановлении военных судов и предлагают передать им дела по амнистии боевиков.

Об этом заявил сегодня, 11 августа, на брифинге офицер управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник юстиции Юрий Бобров.

Бобров отметил, что решить проблему можно, восстановив специализированные военные суды. Он сообщил, что такой законопроект разработан. Для того чтобы восстановить деятельность судов, не нужно вносить изменения в Конституцию. Речь идет об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей.

"Законопроект предусматривает восстановление военных судов в гарнизонах. Это примерно 12-14 на территории Украины. А также деятельность военного апелляционного суда и военной палаты в составе кассационного уголовного суда", - пояснил он.

Он также сообщил, что предлагается в перспективе возложить на военные суды решение вопросов по амнистии участников незаконных вооруженных формирований. "Поскольку это будет независимый суд, имеющий помимо базовых юридических, еще и знания в военной сфере и сможет объективно и непредвзято рассмотреть дела этой категории", - добавил он.

Бобров сообщил, что проект подготовлен по результатам конференции при участии парламентских комитетов по вопросам правосудия и национальной безопасности и обороны. "Проект еще не зарегистрирован на сайте Верховной Рады, но я надеюсь, что в сентябре профильный комитет рассмотрит этот законопроект", - сказал он.

Представитель военной службы правопорядка ВСУ полковник Сергей Частюк сообщил, что в Минобороны также разработан проект закона о военной полиции. Полиции предлагается передать функции досудебного расследования производств по военнослужащим ВСУ, а также других военизированных формирований - СБУ, Госпогранслужбы, специальной службы транспорта, Нацгвардии, службы спецсвязи и т.д.

28 марта 2017 года президент Петр Порошенко заявил о намерении восстановить специальные военные суды в Украине. Таким образом президент прокомментировал решение Павлоградского суда, который приговорил генерал- майора Виктора Назарова к семи годам лишения свободы по делу о катастрофе Ил-76, сбитого боевиками под Луганском в 2014 году.

14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.

Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО. Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к трагедии с самолетом Ил-76. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.