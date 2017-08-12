В Марьинке боевики обстреляли контрольный пост

12.08.2017, 11:30

В пятницу ночью, 11 августа, на дорожном коридоре "Донецк-Курахово" в районе проведения антитеррористической операции вражеские войска открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка".

Об этом сообщает пресс- центр Государственной пограничной службы Украины.

Обстрел позиций, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, длился больше часа, а начался после 22:00 11 августа.

"Огонь незаконные вооруженные формирования вели со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной Украине территории, и использовали подствольные гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Никто из украинских защитников не пострадал, доложили в ведомстве. Об этом сообщают Подробности.ua