Цигикал: Россия усиливает границу с Донбассом, чтобы ограничить проникновение боевиков на ее территорию

12.08.2017, 11:37

Россия усиливает границу с Украиной на участке, граничащем с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), чтобы препятствовать проникновению боевиков на ее территорию, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Так, в интервью "5 каналу" в пятницу вечером, на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, что РФ усилила этот участок границы с тем, чтобы не допустить перехода на ее территорию в частности членов бандформирований, Цигикал заявил: "Да. Факт подтверждается. Из разных источников".

При этом глава Госпогранслужбы добавил: "Это соответствующий сигнал для нас, что не все у них так хорошо". Об этом сообщает Сегодня.ua.