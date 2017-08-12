Боевики не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск

12.08.2017, 12:14

10 августа боевики не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ в подконтрольный боевикам Новоазовск и Старомихайловку. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели проинформировали об этом СЦКК.

Уточняется, что на блок-посту на въезде в подконтрольную боевикам Старомихайловку членам миссии ОБСЕ не дали въехать семеро вооруженных людей.

22 июля боевики больше двух часов не пропускали наблюдателей в Новоазовск - их остановили на блокпосту и один из боевиков, который назвал себя членом разведки, зачитал "приказ" на отказ в доступе СММ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.