Штаб: В зоне АТО проверяют информацию о поставках украинским военным некачественной воды

12.08.2017, 12:45

Военнослужащие, которые выполняют задачи в районах сил АТО, на 100 % обеспечены питьевой водой, которая соответствует всем питьевым и санитарным нормам. Об этом заявил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Информация о поставке некачественной воды для приготовления пищи в батальон отдельной горно-штурмовой бригады сейчас проверяется.

"У личного состава жалоб и заявлений в отношении заболеваний не выявлено. Руководством штаба АТО инициирована проверка поставку технической воды. Одновременно напоминаем, что тыловые подразделения постоянно отслеживают информацию относительно фактов поставки некачественной воды военнослужащим ВС Украины", - говорится в сообщении.

Ранее жители части Лисичанска, что на Луганщине, перекрыли движение транспорта через отсутствие воды.

Водоснабжение прифронтовой Авдеевки на Донетчине возобновлено. Об этом 3 июля сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, Донецкую фильтровальную станцию удалось подключить к электричеству и запустить, она работает в штатном режиме. Жебривский подчеркнул, что пяти ремонтникам понадобилось 6 часов, чтобы восстановить поврежденные во время обстрела электроопоры и линии электропередач. Об этом сообщает ТСН.ua.