В Генштабе ВСУ прокомментировали проект Путина по ПВО

12.08.2017, 12:55

Представитель пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев призвал украинцев не волноваться из-за внесения президентом России Владимиром Путиным в Госдуму проекта закона, который позволит Российской Федерации использовать противовоздушную оборону на границах Беларуси с ЕС и Украиной.

В эфире "Радио Свобода" Селезнев рассказал от том, что, начиная с 2009 года, Союзное государство Беларуси и Российской Федерации осуществляет общий контроль за воздушным пространством над территорией двух стран. Воздушное пространство над территорией Беларуси контролируют подразделения ПВО Вооруженных сил данного государства.

Путин подал протокольное поручение, чтобы привести документ 2009 года в соответствие с современными реалиями. Таким образом, вопрос касается чисто технической наработки этого документа, отметил Селезнев.

"Что касается позиции ВСУ, то Воздушные силы ВСУ выполняют задачи исключительно в воздушном пространстве нашей страны. Поэтому нет причин кому-либо волноваться, что мы можем иметь хлопоты, связанные с этим документом", --- подытожил представитель Генштаба.

Кроме того, он также отметил, что Генеральный штаб составляет планы боевой подготовки армии с учетом оперативной информации на территориях сопредельных стран. Так, на данный момент рассматриваются семь направлений, семь участков, которые могут быть потенциально опасными в плане обеспечения оборонных возможностей Украины.

"В прошлом году мы провели ряд стратегических командно-штабных учений, в ходе которых отрабатывались различные варианты применения ВСУ в рамках реагирования на любые случаи и факты агрессии со стороны возможного противника", - добавил Селезнев.

По его словам, учения показали уровень готовности ВСУ для отражения агрессии на любом из направлений. В 2017 году планируется проведение соответствующих учений в сентябре для того, чтобы военнослужащие были максимально готовы действовать эффективно и оперативно на определенных участках государства. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".