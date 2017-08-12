Боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского

12.08.2017, 13:36

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики обстреляли жилые кварталы поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской стороны СЦКК на странице штаба антитеррористической операции (АТО) в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"12 августа около 5:30 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганское, что вблизи Светлодарска, под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела боевиками из пушек БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в жилом доме, который расположен в переулке Пушкина, была повреждена газовая труба, выбиты стекла, посечены осколками стены, веранда и забор, кроме того, повреждена опора линии электропередачи.

Также осколками противотанковых гранат выбиты стекла, пробиты колеса и корпус в легковом автомобиле ВАЗ-2106, который был припаркован возле дома. Никто из жителей дома не пострадал. Об этом сообщают "Українські Новини".