ГПУ: Прямое вторжение сил РФ на Донбасс является единственной причиной Иловайской трагедии

14.08.2017, 17:09

Прямое вторжение вооруженных сил Российской Федерации на Донбасс и дальнейшая военная агрессия стали единственной причиной Иловайской трагедии.

Об этом говорится в результатах расследования Иловайской трагедии, которые размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В прокуратуре заявляют, что исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено.

В то же время конечное процессуальное решение по уголовному производству будет принято после обеспечения выполнения требований ст.2 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно полного и непредвзятого расследования, а также привлечения к уголовной ответственности всех виновных лиц.

В частности, речь идет о завершении всесторонних допросов каждого украинского военнослужащего по известным им обстоятельствам Иловайской трагедии, а также совершение подразделениями вооруженных сил РФ военных преступлений - вероломного убийства украинских военных во время их выхода из окружения, неоказание медицинской помощи раненым и оставление их в беспомощном состоянии, расстрелов пленных, жестокого обращения с ними и тому подобное.

"В соответствии с выводами экспертов и комплексом других полученных доказательств, единственным фактором, который находится в непосредственной причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является военная агрессия вооруженных сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины и дальнейшее совершение военными страны-агрессора военных преступлений", - говорится в результатах расследования. Об этом сообщает УНИАН.