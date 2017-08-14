В Минобороны уточнили потери сил АТО за минувшие сутки

14.08.2017, 17:33

За прошедшие стуки в зоне АТО были ранены трое бойцов. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он.

По словам Мотузяника, в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе за неделю уничтожено 8 и ранено 35 российских наемников.

"Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, подтвержденные потери противника за минувшую неделю составили восемь погибших и 35 раненых оккупантов", - заявил он.

"Львиная доля этих потерь врага приходится на район Авдеевки и южную часть мариупольского направлении. Там боевики традиционно ведут себя наиболее нагло и, соответственно, подвергаются точному огню, или же становятся жертвами собственной беспечности", - добавил Мотузяник.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 25 раз нарушили перемирие. Двое украинских бойцов получили ранения. В конце прошедших суток наиболее горячо было на донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны. Об этом сообщают "Факты и комментарии".