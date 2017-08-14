Южмаш опроверг подозрения в поставках ракетных двигателей Северной Корее

14.08.2017, 17:44

ГП "Южный машиностроительный завод" (Днепр) опроверг предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР, изложенные в статье The New York Times.

"Южмаш никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера", - говорится в ответе.

На предприятии также отметили, что Южмаш "не только не является основным производителем ракет для РФ, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели".

"Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости Южмашем не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", - подчеркнули на Южмаше.

Ранее издание The New York Times обнародовало мнение специалиста по ракетным вопросам Майкла Эллемана о том, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".