"Укроборонпром" за три года получил гособоронзаказ на 11,7 миллиарда гривень

14.08.2017, 18:17

Государственный концерн "Укроборонпром" в рамках государственного оборонного заказа получил финансирование на сумму 11,7 миллиарда гривень в течение трех лет, сообщила пресс-служба концерна.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что "Укроборонпром" уплатил в бюджет 12,4 миллиарда гривень.

"Обеспечив полное выполнения гособоронзаказа и увеличив мощности предприятий для других заказчиков, "Укроборонпром" уплатил в бюджет Украины 12,4 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Государственный оборонный заказ на 2016 год по состоянию на 19 декабря выполнен госконцерном "Укроборонпром" на 99%.

По информации концерна, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год он получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 миллиарда гривень. При этом в общем объеме гособоронзаказа, который в этом году составил 13,5 миллиарда гривень, на предприятия концерна пришлось только 32,5%. Об этом сообщает УНИАН.