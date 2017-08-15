Штаб: Ситуация зоне АТО обостряется, 8 бойцов ВСУ ранены

15.08.2017, 10:06

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие. Восемь украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В районе проведения АТО в очередной раз наблюдается тенденция к обострению обстановки.

Уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Так, 14 августа с 18 часов и до полуночи российско-оккупационные группировки, фактически непрерывно били по укреплениям ВСУ в районе промзоны. Здесь, кроме использования гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра.

Кроме того, на Донецком направлении в конце дня под огнем оказались позиции ВСУ неподалеку Каменки и Луганского. А в результате минометного обстрела украинских укреплений в районе Верхнеторецкого пятеро украинских бойцов получили ранения.

Как сообщает штаб, на каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем, который укрощал огневые средства противника.

На Мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась неподалеку Марьинки. Здесь преступники дважды применяли минометы различных калибров. А в результате гранатометного обстрела опорного пункта на подступах к Водяному еще один украинский воин получил ранения.

В штабе АТО подчеркивают, что несмотря на активизацию бандформирований и использования преступниками вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских соглашений.

"В случае систематического невыполнения противником мирных договоренностей, подготовки к наступательным действиям, силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины 14 августа увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает "Українська правда".