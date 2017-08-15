СЦКК ввел режим "тишины" в Донбассе на время тушения пожаров

15.08.2017, 17:42

Украинская и российская стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) успешно обеспечили соблюдение режима "тишины" во время тушения пожара в Донбассе, передает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, 14 августа украинская и российская стороны СЦКК во взаимодействии с представителями ОБСЕ и ГСЧС Украины обеспечили соблюдение режима "тишины" во время ликвидации пожара в населенных пунктах Авдеевка, Екатериновка, Марьинка и Опытное.

Сообщается, что пожар возник вследствие как обстрела позиций сил АТО боевиками, так и самовозгорания или опрокидывания огня с прилегающих полей.

"Благодаря таким скоординированным действиям сторон удалось отвести угрозу пожара от жилых кварталов населенных пунктов, предотвратить имущественные потери, а возможно и человеческие жертвы", - говорится в сообщении. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".