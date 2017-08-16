США не откажутся от совместных учений с Южной Кореей

16.08.2017, 10:43

Соединенные Штаты не откажутся от совместных военных учений с Южной Кореей в обмен на прекращение КНДР ракетных и ядерных испытаний, заявила во вторник, 15 августа, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

С таким требованием ранее выступил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

США не собираются менять свою позицию, поскольку "нет эквивалентности между тем, чем занималась КНДР - испытанием баллистических ракет, а также ядерными испытаниями, и тем, чем занимаются США и Южная Корея - совершенно законными совместными военными учениями", сказала Нойерт. Очередные маневры намечены на 21 августа. Совместные учения между США и Южной Кореей проводятся с 1953 года, когда был подписан договор о совместной обороне двух стран.

В то же время глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что США по-прежнему заинтересованы в поиске путей к диалогу с Пхеньяном. "Северной Корее придется совершить ряд серьезных шагов и продемонстрировать заинтересованность и серьезность намерений в денуклеаризации Корейского полуострова", - привела слова Тиллерсона Хизер Нойерт. По словам Тиллерсона, "КНДР точно знает, что ей следует делать". Ранее госсекретарь США заявил, что для начала переговоров Северная Корея должна прекратить ядерные испытания и запуски ракет на неопределенное время.

Во вторник Ким Чен Ын встречался с генералами, которые подробно проинформировали его о планах нанесения ракетного удара по острову Гуам в Тихом океане, на котором расположена военная база США. Как сообщило северокорейское агентство KCNA, Ким Чен Ын выразил намерение на время отложить нанесение удара, чтобы "дольше" понаблюдать за действиями Вашингтона. Об этом сообщает Deutsche Welle.