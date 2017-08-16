СМИ: Литва направит наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад-2017"

16.08.2017, 17:59

Литва направит наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября.

Как сообщает Delfi, Литва будет наблюдать за учениями из Беларуси и Ленинградской области РФ.

"Литва... вместе с другими государствами региона получила от России и Беларуси приглашение наблюдать за учениями "Запад 2017", - сказала представитель Минобороны Литвы Аста Гальдикайте, сообщает BNS.

По ее словам, планируется, что в программе мониторинга за организуемыми на территории Беларуси крупными белорусско-российскими стратегическими учениями "Запад" будут участвовать инспекторы по вооружению Литовской армии, а 19 сентября за учениями на полигоне Луга в Ленинградской области будет наблюдать военный атташе Литвы в РФ. Об этом сообщает УНИАН.