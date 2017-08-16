16.08.2017, 18:18

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк вошел в состав совладельцев телеканала Espreso.TV.

Согласно информации в Госреестре юридических лиц и физических лиц- предпринимателей, Яценюк значится в составе учредителей - конечных бенефициаров компании "Астра Финанс", которая является владельцем ООО "Голдбери", выступающего владельцем этого телеканала.

Кроме того, в списке конечных бенефициаров "Астра Финанс" - супруга главы МВД Украины Арсения Авакова Инна Авакова и супруга народного депутата Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт") Лариса Княжицкая.

Телеканал Espreso.TV создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".