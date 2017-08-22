В Луганской области начнет работу украинское телевидение

22.08.2017, 17:01

Президент Украины Петр Порошенко в селе Бахмутовка Луганской области открыл телерадиовышку для трансляции украинских телевизионных и радиоканалов как на освобожденной, так и на временно оккупированной территории Луганской области.

Порошенко заявил, что это стало возможным, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству с американскими партнерами.

"Для нас это событие имеет большое значение, поскольку ключевым элементом российской агрессии, российской гибридной войны является информационная война против украинского народа. Первое, по чему целились российские снайперы, были передатчики для того, чтобы замолчать правду о российской агрессии, для того, чтобы внести яд на оккупированные территории, они боятся правды, потому что правда есть с Украины", - заявил он.

"Сегодня в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе с американскими партнерами, мы открываем эту чрезвычайно важную вышку, вышку высотой 134 метра", - добавил глава государства.

По словам президента, мощные передатчики этой вышки обеспечат правдивой информацией не только граждан на освобожденной части Луганщины, но и на оккупированной территории, и жители Луганска наконец смогут услышать украинское радио и увидеть украинское телевидение. Об этом сообщают Подробности.ua.