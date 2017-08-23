Тайфун в Гонконге

23.08.2017, 16:56

В среду, 23 августа, на Гонконг обрушился мощный тайфун Hato.

Метеорологические службы объявили десятый, наивысший, уровень угрозы. Ветер, скорость которого достигала 165 км/ч, срывал крыши домов, валил деревья. Из-за стихии отменены более четырехсот авиарейсов, парализован общественный транспорт, закрыты многие учреждения: школы, суды, банки.

Улицы города и пляжи оказались затоплены - в частности, знаменитая бухта Виктория. В некоторых местах уровень воды поднимался до 5 метров. Это самый мощный за последние пять лет тайфун на юге Китая.

В результате стихии прервано транспортное сообщение с административным районом Макао и соседними островами. Из-за непогоды приостановлены торги на Гонконгской фондовой бирже. Об этом сообщает EuroNews.