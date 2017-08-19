Телеканал Life прекращает новостное вещание

19.08.2017, 12:09

Телеканал Life прекратит делать контент для эфирного вещания и переключится на прямые трансляции в интернете по экстренным поводам, подтвердил генеральный директор холдинга News Media Арам Габрелянов.

Под данным СМИ, канал прекратит телевещание с субботы, 19 августа.

Компания "Медиа контент", которая владеет лицензией на вещание телеканала Life разослала кабельным и спутниковым операторам письмо о прекращении вещания канала "в связи с его закрытием", сообщало издание РБК в пятницу, 18 августа.

По информации источника, канал сократил 90 человек работавших над контентом для эфира. Как отмечал глава холдинга Арам Габрелянов в беседе с РБК, многие из этих людей перейдут в другие проекты холдинга.

Сейчас на сайте Life в разделе "Стрим" транслируются как редакционные материалы, так и видеоконтент сторонних производителей.Казус с Навальным

Оппозиционер Алексей Навальный в пятницу заявил, что продал телеканалу Life снятое его женой видео, в котором он гуляет по французскому Руану.

Ранее Life предлагал вознаграждение в 50 тысяч рублей за видео из поездки Навального 50 тысяч рублей.

Как заявил Навальный, после этого он решил "снять себя у какой-то узнаваемой исторической достопримечательности" в Руане. Ролик записала жена политика, через сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Навального его отправили в Life.

Материал появился на сайте Life.ru в полдень, а через несколько часов Навальный выпустил заявление, в котором рассказал, как появился ролик, добавив, что полученные за него от канала 10 тысяч рублей он потратит на свою президентскую кампанию.

В Life.ru в свою очередь заявили, что Навальный "обманул сам себя", а целью канала было именно доказать, что Навальный был во Франции. После отъезда Навального за границу, о котором писал Life.ru, глава его штаба Леонид Волков заявлял в беседе с РБК, что политик находится в Москве.

"Результат же достигнут такой, какой и задумывался: Навальный признал, что был во Франции, конкретно в Руане, признал, что Леонид Волков солгал, ну и самое главное - что сотрудники ФБК настолько непрофессиональны, что не могут создать правдоподобное обоснование своим попыткам продать заведомо ложное видео", - говорится в ответе Life.ru Навальному. Об этом сообщает BBC Русская служба.