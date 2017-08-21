Главреду газеты на Луганщине вынесли приговор за антиукраинские призывы в 2014 году

21.08.2017, 14:50

Новоайдарский районный суд Луганской области признал виновным главного редактора газеты "Вестник Новоайдарщины" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил его к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на 2 года.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

"Расследованием установлено, что в мае 2014 года редактор одного из печатных изданий в Луганской области получил указание от так называемых "организаторов референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" по размещению заметок антиукраинского характера и публичных призывов к совершению действий, с целью изменения границ территорий или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в умышленном распространении сепаратистских материалов, искренне раскаялся, активно сотрудничал со следствием.

Учитывая эти обстоятельства, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Об этом сообщает УНИАН.