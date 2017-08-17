Телеканал Пинчука поменял название и программную концепцию

17.08.2017, 18:07

Группа StarLightMedia бизнесменов Виктора и Елены Пинчук переформатирует подростковый телеканал QTV во взрослый развлекательный канал "Оце".

17 августа 2017 г. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изменил в лицензии ООО Хмарочос медиа логотип и программную концепцию, сообщает Детектор медіа.

Телеканал QTV был ориентирован на подростковую аудиторию, показывал преимущественно покупной анимационный контент. Телеканал "Оце" будет ориентирован на аудиторию 35+ и показывать развлекательный контент производства группы StarLightMedia.

"Мы хотим стать более взрослым каналом. Наша аудитория - 35+, даже 40+. Мы будем показывать контент StarLightMedia, повторы лучших программ телеканалов СТБ, Новый ", - рассказал директор канала Илья Семенов.

От формата подросткового канала группа отказывается по экономическим причинам. По словам члена Нацсовета Валентина Коваля, ряд рекламодателей принципиально отказывается от размещения рекламы в детских блоках (а QTV был детским каналом).

Заявку на регистрацию нового знака для товаров и услуг "Оце" группа подала в Укрпатент 6 июля.

В программной концепции канала "Оце" по сравнению с каналом QTV, будет меньше собственного производства (3 ч 30 мин вместо 8 ч 24 мин), но больше национального продукта (18 ч вместо 12 ч) и меньше иностранного продукта (6 ч вместо 12 ч).

Из программной концепции исчезли культурно-художественные передачи, существенно уменьшились объемы фильмопоказ (с 12 ч до 1 ч 30 мин), выросла доля научно-просветительских программ (с 1 ч до 3 ч 30 мин) и появились развлекательные программы, которые составляют основу программной концепции канала Оце (11 ч).

Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк и супруга Арсена Авакова стали владельцами телеканала "Эспрессо". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.