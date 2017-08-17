В Украине запускают сайт идентификации боевиков

17.08.2017, 17:51

Волонтеры проекта "Миротворец" запускают онлайн-систему по распознаванию сепаратистов, террористов и прочих преступников под названием Identigraf.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко. По его словам, запуск сайта состоится в полночь перед Днем независимости, 24 августа.

"Уникальная, не имеющая аналогов в мире, открытая для всех и каждого", - описал новую систему Геращенко.

Он рассказал, что разработка этой системы заняла 9 месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей.

"Уникальность этой системы в том, что это первая в мире система, которая будет работать в открытом доступе в сети Интернет для поиска сепаратистов, террористов и преступников. Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб, или используются в закрытом режиме в коммерческих целях", - говорит нардеп.

По словам Геращенко, система Identigraf сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов и боевиков, собранных волонтерами центра "Миротворец".

Он отметил, что система, в частности, поможет проверить, был ли тот или иной человек замешан в антиукраинских выступлениях или военных действиях против Украины.

"Могут быть установлены личности российских военных, вторгшихся без объявления войны в Крым и Донбасс и убивавшие наших солдат и офицеров", - заявил депутат.

Он также дал ссылку на новый сайт и сообщил, что ресурс уже работает, но пока только в тестовом режиме.

"Пока, до 24 августа, этот сайт работает в тестовом режиме и на нем опубликованы инструкции по тому, как Вы можете помочь нашей стране и всему миру в деле определения тех лиц, кто поднял свою руку на независимость и целостность Украины", - сказал Геращенко. Об этом сообщает "Українська правда".